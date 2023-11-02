Ketua Menteri Delhi Diperiksa Soal Kasus Korupsi dan Penjualan Miras

Ketua Menteri Delhi diperiksa soal korupsi dan penjualan miras (Foto: Hindustan Times)

INDIA - Arvind Kejriwal, Ketua Menteri Delhi dan pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP) yang berkuasa, akan diperiksa oleh badan kejahatan keuangan India.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) sedang menyelidiki dugaan kasus penipuan terkait dengan kebijakan penjualan minuman keras yang kini dihapuskan di negara bagian tersebut.

Pemimpin AAP Manish Sisodia dan Sanjay Singh telah ditangkap dalam kasus ini.

AAP membantah tuduhan terhadap para pemimpinnya dan menuduh pemerintah federal melakukan balas dendam politik.

Namun Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India menuduh AAP terlibat dalam praktik korupsi demi keuntungan politik.

Pertanyaan tentang korupsi adalah masalah sensitif bagi Partai Aam Aadmi, yang muncul lebih dari 10 tahun lalu dari gerakan besar melawan korupsi, dan Kejriwal digambarkan sebagai "pejuang anti-korupsi".

Kantor berita ANI melaporkan, beberapa jam sebelum pemeriksaannya pada Kamis (2/11/2023), Kejriwal menyebut pemanggilan ED tersebut ilegal dan bermotif politik.