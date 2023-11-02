Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketika Gempa Besar M6,6 di NTT Mengguncang, Warga Dirundung Kepanikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |09:15 WIB
Ketika Gempa Besar M6,6 di NTT Mengguncang, Warga Dirundung Kepanikan
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa besar mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (2/11/2023), pukul 05.04 waktu setempat atau Wita. Kekuatan fenomena geologi tersebut mencapai magnitudo (M)6,6. Warga panik saat peristiwa itu terjadi dini hari tadi.

Perkembangan terkini pada pukul 06.00 WIB, Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan adanya kepanikan warga di beberapa wilayah.

“Gempa dirasakan kuat dengan periode waktu berbeda, seperti di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Rote Ndao. BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Laporan yang diterima dari Kabupaten Kupang, BPBD setempat menyebutkan guncangan kuat berlangsung selama 2 hingga 5 detik. Warga di sana berhamburan keluar rumah.

Sedangkan di Kabupaten TTS, warganya merasakan getaran sedang sekitar 1 hingga 3 detik. Masyarakat pun panik saat gempa terjadi.

Hal serupa juga dialami warga Kabupaten Rote Ndao. Durasi lebih panjang dirasakan warga, BPBD setempat menginformasikan guncangan sedang berlangsung 5 hingga 6 detik. Warga panik dan berhamburan keluar rumah.

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak pascagempa dari wilayah tersebut. Namun demikian tim reaksi cepat BPBD masih melakukan pemantauan situasi di lapangan,” ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.







