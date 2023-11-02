DPC PDIP Solo Kirim Surat, Isinya Minta Gibran Mengundurkan Diri

Gibran Rakabuming Raka diminta mengundurkan diri dari PDI Perjuangan (Foto : Antara)

SOLO - DPC PDI Perjuangan Solo mengirim surat resmi untuk kadernya Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut berisi permohonan agar Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan.

Kebenaran kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo saat dihubungi. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Solo Tegun Prakosa.

Pengiriman surat ini sebagai upaya lanjutan dari Rudy setelah pesannya melalui WhatsApp terkait pertemuan dengan Gibran tak kunjung terealisasi.

"Surat tanya Pak Teguh. Sudah disampaikan," ujarnya, Kamis (2/11/2023).

Rudy mengungkapkan surat tersebut berisi sebuah ajakan kepada Gibran untuk mundur dari PDIP agar Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituding bermain dua kaki jelang Pemilu 2024.

"Isinya mengimbau dan menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituding di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu saja isinya," tuturnya.

Dalam surat tersebut Rudy juga meminta agar Gibran mengembalikan KTA PDIP dan membuat surat pengunduran diri usai maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

"Iya, kami sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu saja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," ungkapnya.