INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Penumpukan Sampah dan Emisi Jadi Masalah Utama Lingkungan di Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:58 WIB
Penumpukan Sampah dan Emisi Jadi Masalah Utama Lingkungan di Indonesia
Penumpukan sampah dan emisi jadi masalah lingkungan di Indonesia. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono mengatakan, permasalahan utama lingkungan di Indonesia adalah penumpukan sampah dan emisi Gas Rumah Kaca. Tempat pembuangan sampah diminta berbenah dengan pengelolaan yang lebih baik.

Diaz menyebut Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur bisa jadi contoh. TPA tersebut jadi solusi penumpukan sampah sekaligus mengurangi emisi dan bau.

TPA Benowo telah mampu mengatasi kedua masalah tersebut dengan mengelola sampah menjadi energi listrik melalui metode gasifikasi.

Ciptakan Lingkungan Sehat, Pemerintah Perlu Prioritaskan Masalah Pengelolaan Sampah 

“TPA Benowo perlu menjadi role model pengelolaan sampah di perkotaan di Indonesia. Selain mengurangi timbulan sampah dalam jumlah besar, TPA Benowo juga mampu mengurangi emisi dan bau tidak sedap. Bahkan bisa menghasilkan listrik." ujar Diaz saat mengecek TPA Benowo, Rabu (1/11/2023).

Dengan metode ini, sampah rumah tangga yang sudah dikeringkan kemudian dipanaskan hingga menghasilkan synthetic gas. Synthetic gas ini kemudian digunakan untuk memanaskan boiler yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik.

 Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono (Foto: Dok Ist)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya Agus Hebi Djuniarto menyebut TPA Benowo mampu mengolah 1.000 ton sampah rumah tangga menjadi listrik sebesar 12 MW. Ia berharap teknologi pengelolaan sampah seperti ini dapat diduplikasi di kota lain.

TPA Suwung Tutup, Sampah di TPS Meluber dan Ganggu Aktivitas Siswa di Denpasar 

"Sayangnya hingga saat ini, kami masih satu satunya TPA yang menggunakan teknologi gasifikasi di Indonesia. Komitmen dan pemahaman yang kuat dari para pemimpin daerah sangat dibutuhkan untuk menangani masalah sampah." ujar Hebi

Di samping menghasilkan sampah, TPA Benowo juga berpotensi menambah pendapatan dari sektor perdagangan karbon.

