Pelajar Jadi Muncikari, Jual 2 Siswi SMA ke Pria Hidung Belang

SURABAYA - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menjual dua siswi SMA ke pria hidung belang.

Mirisnya, tersangka dan dua korbannya masih di bawah umur dan berstatus pelajar sekolah menengah atas (SMA).

Polisi pun mengamankan bukti-bukti percakapan tersangka IP (17) selaku mucikari dengan lelaki hidung belang saat memperdagangkan dua gadis siswi SMA, yang masih di bawah umur di media sosial dengan judul "ready gadis 17 tahun".

IP merupakan warga Wonokromo Surabaya, ia ditangkap polisi lantaran memperdagangkan dua siswi CH dan HM yang merupakan pelajar SMA melalui media sosial facebook dengan tarif Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Tersangka IP diamankan di sebuah hotel ketika sedang mengantarkan kedua korban ke tamu hidung belang.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ipda Yoga Prihandono menjelaskan, tersangka IP ditangkap saat polisi melakukan patroli siber dan menemukan iklan di grup facebook hiburan malam Sidoarjo dengan menawarkan gadis berusia 17 tahun.