HOME NEWS JABAR

5 Fakta Pelemparan Bom Molotov ke Pesantren, Terkena Pohon dan Terbakar

Irwan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Pelemparan Bom Molotov ke Pesantren, Terkena Pohon dan Terbakar
Polisi cek lokasi pelemparan bom molotov (Foto : iNews)
A
A
A

 

PESANTREN di Purwakarta, Jawa Barat, mendapat teror pelemparan yang diduga bom molotov.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Bom Molotov Terbakar Kena Pohon

Lemparan bom molotov yang diarahkan ke gedung sekolah itu mengenai pohon hingga membakar ranting pohon.

Belum diketahui motif dari aksi teror ini. Pengelola pesantren membantah jika hal ini ada kaitannya dengan dukungan terhadap salah satu pasangam calon presiden.

2. Polisi Cek Lokasi

Usai menerima laporan, Polsek Purwakarta Kota tiba di lokasi pesantren Ibnu Sina di Jalan Terusan Kapten Halim, Kampung Simpang, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta untuk menyelidiki dugaan aksi teror dengan bom Molotov.

Petugas mendapati bekas api yang membakar sebuah pohon tepat di depan bangunan gedung SMP Ibnu Sina. Diduga pelaku menyasar bangunan gedung sekolah. Namun, lemparan botol mengenai pohon.

3. Terjadi Malam Hari

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 31 Oktober 2023, malam sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu kondisi lokasi dalam keadaan sepi.

Aksi pelemparan diduga bom molotov ini membuat para santri khawatir kejadian serupa kembali terjadi karena bisa membahayakan para santri.

Halaman:
1 2
      
