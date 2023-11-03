Advertisement
HOME NEWS NEWS

Lewat Film Nona Manis Sayange, Pemuda Perindo Ajak Milenial Jaga Keindahan Alam

Nunung Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:41 WIB
Lewat Film Nona Manis Sayange, Pemuda Perindo Ajak Milenial Jaga Keindahan Alam
Nonton film bareng Pemuda Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

TANGSEL - Pemuda Perindo mengajak milenial untuk menjaga keindahan alam Indonesia lewat nonton bareng film Nona Manis Sayange.

Pemuda Perindo mengajak kaum milenial untuk nonton bareng film Nona Manis Sayange di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Sejumlah calon legeslatif (caleg) dari Partai Perindo hadir dalam kesempatan tersebut.

Kaum milenial terlihat antusias usai menyaksikan nonton bareng bersama Pemuda Perindo secara gratis itu.

Wabendum DPP Pemuda Perindo Kelly Beatrix Tjandra berharap dengan adanya nonton bareng film ini dapat menambah wawasan kaum milenial untuk lebih menjaga keindahan alam dan dunia pariwisata tanah air.

Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengatakan bahwa jika dirinya tak menyangka antusiasme kaum milenial yang cukup tinggi dalam acara nonton bareng film kali ini.

"Mereka kaget dengan Pemuda Perindo yang memperkenalkan diri dan mereka antusiasme terlihat tinggi," ujarnya, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
