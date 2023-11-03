Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kelompok John Kei Tembak Mati Anak Buah Nus Kei, dari Mana Pistolnya?

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:13 WIB
5 Fakta Kelompok John Kei Tembak Mati Anak Buah Nus Kei, dari Mana Pistolnya?
Ilustrasi penembakan (Foto: Ist)
JAKARTA - Kelompok John Kei terlibat bentrok dengan kelompok Nus Kei di Medan Satria, Kota Bekasi. GR, salah satu anggota Nus Kei tewas tertembak.

Berikut fakta-faktanya: 

1. Asal-Usul Senjata Api Didalami 

Polda Metro Jaya masih mendalami senjata api rakitan yang ditemukan dalam kasus penembakan kelompok GR (44) Nus Kei oleh kelompok John Kei di Medan Satria, Kota Bekasi.

"Senjata api rakitan ini masih kami dalami benar bukan senjatanya itu," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully, Rabu 1 November 2023.

2. Senjata Api Sempat Dibuang Pelaku 

Titus Yudho mengatakan, pelaku FO (31) diketahui membuang senjata api tersebut usai peristiwa penembakan terjadi. Barang bukti senpi milik anak buah John Kei tersebut kini diteliti oleh Puslabfor Polri.

3. Uji Balistik 

Polisi juga akan melakukan uji balistik metalurgi forensik untuk mencocokkan peluru pada senpi yang dipakai saat menembak anak buah Nus Kei dan temuan proyektil dalam tubuh korban.

"Nanti akan kami cocokkan dengan laboratorium forensik tentang proyektil yang ditemukan di tubuh korban. Setelah menembak, kan senjatanya dibuang itu kata dia," ujar Yudho.

"Makanya kami dalami senjatanya, pakai balistik metalurgi forensik apakah betul proyektil senjata," imbuhnya.

