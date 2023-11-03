Gempa M4,3 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,3 mengguncang Maluku Tenggara Barat, Maluku, Jumat (3/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 04:38 WIB.

Sementara itu, BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.3, 03-Nov-2023 04:38:45WIB, Lok:5.96LS, 129.93BT (270 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:252 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )