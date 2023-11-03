Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

PSK Dipaksa Layani 4 Pria Hidung Belang dalam Sehari, Tak Kuat Akhirnya Lapor Polisi

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:01 WIB
PSK Dipaksa Layani 4 Pria Hidung Belang dalam Sehari, Tak Kuat Akhirnya Lapor Polisi
Para pelaku yang paksa PSK layani empat pria hidung belang dalam sehari ditangkap polisi (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap dan menangkap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban inisial PSK, bocah perempuan berumur 14 tahun asal Kota Medan.

Tiga orang tersangka berhasil diamankan masing-masing MS (28) perempuan asal Medan, FH (19) laki-laki asal Jakarta dan AY (18) perempuan asal Medan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio menuturkan, korban adalah PSK (14) asal Medan. Kemudian, pelapor adalah MB, perempuan berumur 70 tahun yang tinggal di Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Korban Senin 30 Oktober 2023 lalu melarikan diri ke rumah MB dari hotel tempatnya dijual.

"Jadi usai melarikan diri masuk ke rumah ibu MB, korban kemudian dilaporkan ke sini," terang dia, Jumat 3 November 2023 kepada awak media.

Usai mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi korban dan juga saksi lainnya. Pihaknya juga mempelajari siapa pelaku TPPO tersebut, kemudian menemukan identitas pelaku.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875/psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721/viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094/belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038261/miris-tergiur-gaji-besar-50-orang-korban-tppo-jadi-psk-di-sydney-malah-tak-dibayar-Dvz5IvSgVR.jpg
Miris, Tergiur Gaji Besar 50 Orang Korban TPPO Jadi PSK di Sydney Malah Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036431/duh-wanita-cantik-di-serang-jual-teman-rp1-5-juta-ke-pria-hidung-belang-nkrm3BsVUz.jpg
Duh! Wanita Cantik di Serang Jual Teman Rp1,5 Juta ke Pria Hidung Belang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/609/3033684/3-muncikari-dan-4-psk-terjaring-razia-tarifnya-hingga-rp5-juta-SP25NnYeIW.jpg
3 Muncikari dan 4 PSK Terjaring Razia, Tarifnya hingga Rp5 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement