3 Muncikari dan 4 PSK Terjaring Razia, Tarifnya hingga Rp5 Juta

MAKASSAR - Razia prostitusi online dilakukan oleh Resmob Polda Sulawesi Selatan dengan mengamankan 3 mucikari dan 4 PSK online di sejumlah hotel di Kota Makassar.

Selain itu,petugas juga menyita telepon seluler serta akun media sosial dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti hasil transaksi usai melayani pelanggan.

Operasi Cipta Kkondisi tersebut menyasar sejumlah hotel berbeda di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga mucikari berikut para PSK langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Umumnya, para muncikari tersebut untuk menawarakan jasa PSK online pada pelanggannya melalui media social, tarifnya hingga jutaan rupiah. Di mana tarif tertinggi Rp5 juta untuk satu kali kencan dan terendah Rp1 juta.

"Razia lewat operasi pekat oleh Polda Sulawesi Selatan segaja digelar melibatkan 154 personel dari pejabat operasi hingga satgas," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, Jumat 12 Juli 2024.