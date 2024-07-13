Terungkap! Korban Pemerkosaan Ayah Kandung di Lampung Sempat Hamil dan Dipaksa Aborsi

Korban pemerkosaan oleh ayah kandung sempat hamil dan dipaksa aborsi (Foto : Freepik)

LAMPUNG UTARA - Korban pemerkosaan berinisial A, yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, ternyata sempat hamil dan dipaksa aborsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Stefanus mengatakan, pelaku berinisial MG (49) telah berhasil ditangkap di Kalideres, Kecamatan Kalideres Kota, Jakarta Barat, pada Rabu 10 Juli 2024. “Korban ini dicabuli dari umur 13 tahun, sampai hamil dan dipaksa aborsi oleh pelaku (ayah kandungnya)," ujarnya.

Stefanus mengungkapkan, usai aborsi, korban kemudian kembali diperkosa pelaku hingga akhirnya korban kabur ke Medan tempat ibunya bekerja.

Selain itu, lanjut Stefanus, korban juga diancam apabila tidak menuruti kemauan sang ayah, ibu korban akan dibunuh oleh pelaku.

“Pelaku ini memaksa korban untuk berhubungan badan, pelaku mengancam, apabila tidak menuruti, ibu kandung korban akan dibunuh pelaku," ungkapnya.