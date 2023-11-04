Advertisement
HOME NEWS BALI

Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali Resmi Dukung Ganjar-Mahfud

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:12 WIB
Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali Resmi Dukung Ganjar-Mahfud
Deklarasi dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Bali. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Forum Komunikasi Keluarga Besar Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD, di Renon, Denpasar, Sabtu (4/11/2023).

Dukungan disampaikan saat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menerima kunjungan dari Forum Komunikasi Keluarga Besar Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, di Renon, Denpasar, Sabtu.

Dukungan disampaikan oleh Koordinator Keluarga Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, Ikhwan Syah Nasution bersama sejumlah perwakilan Muhammadiyah di wilayah Bali. Dukungan itu didasari lantaran rekam jejak Ganjar-Mahfud tak diragukan lagi.

"Sangat penting bagi kami Keluarga Besar Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali moral dan agama sebagai syarat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Kompetensi, rekam jejak, prestasi syarat utama kriteria calon pemimpin bangsa kita," sebut Ikhwan dalam keterangan resmi.

Dengan dasar itu, Ikhwan meyakini, Indonesia akan bisa menuju menjadi negara maju bila dipimpin oleh Ganjar-Mahfud. "Kami di sini dengan sebuah keyakinan Indonesia akan maju, Indonesia akan bergerak unggul di bawah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029," terangnya.

Pada poin pertama deklarasi yang dibacakannya, Ikhwan mengatakan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali mendukung pemerintah untuk dapat mewujudkan pilpres yang jujur, berkualitas, aman dan damai menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga toleransi dalam keberagaman beragama, etnik maupun budaya demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang damai dan harmoni," kata Ikhwan.

Lalu, meminta Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang berkualitas, serta konsisten dalam implementasi, untuk terwujudnya bangsa yang maju dan beradab.

