TULANG BAWANG - Seorang pria berinisial MN (32) hanya bisa pasrah saat diringkus polisi lantaran diduga terlibat tindak pidana penggelapan terhadap korbannya seorang PNS bernama Handi Jaimudin (43).
MN diamankan polisi saat tengah berada di Jalan Seroja, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang pada Kamis (2/11/2023) sekitar pukul 15.00 wib.
Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta itu merupakan residivis dalam kasus curat dan curas. Saat ini warga Menggala Tulang Bawang itu kembali harus berurusan dengan Polsek Menggala Polres Tulang Bawang.
"Iya Kamis (2/11/2023) kemarin sekitar pukul 15.00, kami menangkap pelaku tindak pidana penggelapan," ujar Kapolsek Menggala AKP Sunaryo, Jum'at (3/11).
Kapolsek mengungkapkan, tindak pidana penggelapan itu berawal pada Rabu (22/2) lalu. Saat itu, korban Handi Jaimudin menyuruh pelaku untuk mengangkut hasil panen singkong.
"Terus dibawa ke lapak singkong di Jalan Lintas Pantai Timur, Bawang Latak, Kelurahan Ujung Gunung," kata dia.
Namun, ternyata uang hasil penjualan singkong tersebut malah dibawa kabur oleh pelaku dan tidak diserahkan ke korban.