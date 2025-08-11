Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |09:40 WIB
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Pemuda Kediri, berkaos oranye tipu 6 orang menjadi pemain Super League/Foto: Avirista Midaada-Okezone
A
A
A

KOTA BATU – Seorang pemuda di Kota Batu berurusan dengan polisi setelah mengaku sebagai anggota Brimob Polda Jawa Timur dan menipu beberapa orang. Pria bernama Ahmad Faiz Nusyul Islam (30) alias Satria, warga Balowerti, Kediri, Jawa Timur, menipu enam orang dengan total kerugian mencapai Rp 107 juta.

Kasatreskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto, mengungkapkan bahwa korban yang sudah terdeteksi dari laporan berjumlah enam orang. Salah satu korbannya adalah LAV (23), warga Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang telah mengirimkan uang Rp 60 juta kepada pelaku. Hubungan korban dan pelaku adalah rekan satu tim di salah satu klub sepakbola Kota Batu bernama Konco Seneng.

"Dia menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah anggota kepolisian yang bertugas di Brimob Malang. Ia masuk ke dalam klub-klub sepakbola, di mana banyak anak-anak muda. Setelah akrab, korbannya ditawari proyek yang dijanjikan akan menghasilkan keuntungan," ujar Joko Suprianto saat dikonfirmasi, Senin (11/8/2025).

Proyek yang dimaksud pelaku antara lain menjanjikan korban LAV untuk masuk ke tim sepakbola ternama di Super League, bahkan menjadi anggota kepolisian. Faiz kemudian memberi iming-iming tersebut dengan syarat korban harus membayar Rp 60 juta.

"Karena korban tidak punya uang sebanyak itu, tersangka menyarankan membuat akun pinjaman online. Dari situ korban memberikan uang Rp 60 juta dari pinjaman online tersebut," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
