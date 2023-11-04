Jadi Korban Tabrak Minibus di Lembang, Begini Kondisi Ibu-Anak Pengendara Sepeda Listrik

BANDUNG BARAT - Seorang pengendara sepeda listrik, Tio Minata (35) turut menjadi korban pengemudi minibus yang menabrak sejumlah pengendara di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (3/11/2023).

Saat itu, ibu rumah tangga tersebut baru keluar dari gang rumahnya. Namun, tiba-tiba anaknya yang dibonceng menggunakan sepeda listrik berteriak memberi tahu bahwa ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi.

"Saya baru keluar gang tiba-tiba anak saya teriak 'bunda-bunda awas', pas lihat ke belakang tiba-tiba mobil nyenggol," ujar Tio di Mapolsek Lembang.

Kemudian minibus yang diketahui asal Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor polisi B 2873 KZI terus melaju di atas trotoar. Mobil tersebut berjalan zigzag. Beruntungnya Tio hanya mengalami luka ringan, sedangkan anaknya dalam kondisi aman.

"Naik ke atas trotoar langsung jalannya zig-zag gitu. Saya sempet dibantuin, terus ada yang ngejar mobil itu juga. Pas saya mau jalan pulang dikasih tau katanya udah ke tangkap langsung ke Polsek," tutur Tio.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terekam kamera CCTV sekitar pukul 16.54 WIB. Berdasarkan video dalam CCTV itu, minibus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sepeda motor di jalur satu arah itu.

Kendaraan berwarna hitam dengan bemper berwarna kuning dilengkapi stiker Hotwheels di samping kanan ringsek setelah menghantam sejumlah pengendara roda dua di sepanjang Jalan Raya Lembang.