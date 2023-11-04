Presiden RI Lepas Bantuan Kemanusiaan Baznas ke Palestina

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk masyarakat Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023). Bantuan merupakan gabungan dari bantuan pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat Indonesia, termasuk Baznas.

Bersama pemerintah, ada tiga lembaga kemanusiaan yang menghimpun bantuan untuk warga Palestina di Gaza, yakni Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Humanitarian Forum Indonesia.

Bantuan kemanusian tersebut mencakup berbagai jenis kebutuhan seperti makanan dan obat-obatan, perlengkapan wanita dan anak-anak. Juga alat penunjang disabilitas atau hygiene kit, selimut serta barang-barang lainnya yang dibutuhkan warga Palestina.

Bantuan diangkut oleh dua pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dan satu pesawat Airbus sewaan. Presiden Jokowi hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk melepas bantuan tersebut sekitar pukul 08.30 WIB.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan bantuan.