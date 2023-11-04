Milenal dan Gen Z Solo Raya Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud MD

SEMARANG – Deklarasi dukungan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Sabtu (4/11/2023) berlangsung meriah. Hampir sekira 10 ribu orang datang memadati venue, tak terkecuali para generasi milenial dan generasi Z dari wilayah Solo Raya. Ganjar Pranowo hadir menjelang pukul 18.00 WIB. Kedatangannya disambut gemuruh warga yang hadir.

“Capres kita Mas Ganjar, ada beberapa titik kegiatan. Mas Ganjar ini baru kegiatan di Makassar (Sulawesi Selatan), langsung terbang ke sini. Semoga Mas Ganjar sehat-sehat terus,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Ganjar – Mahfud daerah Jawa Tengah, Agustina Wilujeng.

Agustina yang juga menjabat Bendahara DPD PDI Perjuangan Jateng itu mengatakan, mereka yang hadir pada kegiatan sore ini di antaranya dari generasi millenial, generasi Z termasuk para guru, dosen, petani, nelayan, para advokat dan seniman.

Suaranya sudah cukup serak ketika memberikan orasi di atas panggung. Dia mengabsen satu-satu daerah yang hadir, yakni kabupaten/kota di Jawa Tengah. Semuanya antusias bersorak. Tak terkecuali ketika mengabsen wilayah Solo Raya, juga direspons antusias.

Kegiatan sore itu dimeriahkan dengan penampilan rombongan Hokya Kesenian Kuda Lumping, penampilan Dolalak Wonosobo dan hiburan musik dangdut. Tata panggung dan cahaya tampak apik dibalut tata suara yang tak kalah apik.