Terungkap Fakta Bocah 10 Tahun Menikah di Sampang, Kejari Bertindak

SAMPANG - Belakangan ini warganet dihebohkan dengan video viral bocah 10 tahun yang diduga melangsungkan pernikahan. Keduanya beraasal dari Kabupaten Sampang, Madura. Momen tersebut diunggah oleh beberapa akun Tiktok dan ditonton jutaan warganet dan dapat komentar pedas.

Tampak bocah perempuan dan laki-laki berdiri berdampingan di depan rumah. Ternyata keduanya bukan menikah, namun sedang melaksanakan pertunangan. Bocah perempuan tersenyum memegang buket yang berisi pecahan uang seratus ribu, sedangkan bocah laki-laki memakai kopiah hitam, baju putih dan sarung terlihat terseyum.

BACA JUGA:

Keduanya berdiri di hadapan para tamu undangan yang memberi amplop dan ucapan selamat. Pertunangan dilaksanakan pada 22 Oktober 2023.

Setelah viral, sejumlah aparat pemerintah juga ikut turun tangan karena berlokasi di wilayah hukumya, tepatnya di Desa Tragih, Kacamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kejari Sampang memanggil sejumlah pihak mulai dari kedua keluarga bocah, pj kepala desa hingga Camat Robatal untuk melakukan klarifikasi.

BACA JUGA:

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang Achmad Wahyudi mengatakan bahwa, dalam persoalan ini Kejari juga memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan kedua bocah tersebut karena masih di bawah umur.