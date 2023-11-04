Advertisement
HOME NEWS JATIM

Beraksi Siang Bolong, Perampok Habisi Nyawa Emak-Emak di Rumahnya Sidoarjo

Pramono Putra , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:20 WIB
Beraksi Siang Bolong, Perampok Habisi Nyawa Emak-Emak di Rumahnya Sidoarjo
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SIDOARJO - Diduga korban perampokan, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Magersari Sidoarjo-Jawa Timur, Sabtu (4/11/2023).

Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya dalam kondisi tangan terikat dan leher tercekik. Selain membunuh, pelaku berhasil melarikan sebuah motor matic milik korban.

Korban yang teridentifikasi bernama Askurnia (59) hidup seorang diri di rumahnya dan diduga menjadi korban perampokan karena selain ditemukan tewas. Motor korban juga hilang dibawa lari pelaku.

Aksi perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini pertama kalo ditemukan anaknya yang datang ke rumah korban. Lantaran sepi dan rumah dalam kondisi tertutup, anak korban akhirnya berusaha masuk ke dalam rumah melalui plafon rumah.

Akhirnya, ia mengetahui ibunya sudah tewas di dalam kamar dengan kondisi tangan terikat dan leher tercekik.

Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban ke RS Bhayangkara Polda Jatim di Porong-Sidoarjo.

Dari hasil olah TKP, polisi menduga aksi perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 jam saat korban ditemukan tewas.

