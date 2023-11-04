Advertisement
HOME NEWS JABAR

Heboh! Minibus di Lembang Tabrak Enam Kendaraan dan Lukai Empat Orang

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |01:01 WIB
Heboh! Minibus di Lembang Tabrak Enam Kendaraan dan Lukai Empat Orang
Minibus tabrak pengguna jalan di Bandung/Foto: Istimewa
BANDUNG BARAT - Kanit Lantas Polsek Lembang, AKP Asep Ratman mengatakan, ada enam kendaraan yang ditabrak sebuah minibus di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (3/11/2023) sore.

"Mobil itu menabrak 3 motor, 1 sepeda listrik, dan dua mobil yang ada di depannya hingga mengakibatkan terjadinya laka lantas dan adanya korban luka," ungkap Asep saat dihubungi, Jumat (3/11/2023).

Minibus Toyota Proton Iriz dengan nomor polisi B 2873 KZI diketahui dikemudikan Choliludin (48). Dia menabrak sepeda motor, sepeda listrik dan mobil lain pada pukul sekitar pukul 16.54 WIB hingga menyebabkan pengemudi motor dan sepeda listrik terluka.

Asep mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat mobil itu melaju dari arah Mandarin menuju Jalan Panorama Lembang atau dari arah timur ke arah baratal. Saat melintas di TKP pengemudi mobil itu kehilangan kendali.

Akibat kejadian tersebut, kata Asep, empat pengendara motor dan sepeda listrik tersebut mengalami luka ringan dan luka berat hingga satu orang di antaranya yakni Nining Sutarni (43) harus di rujuk ke rumah sakit.

"Pengendara sepeda motor dan sepeda listrik terluka dan satu korban yang lainnya (Nining) di rujuk ke Rumah Sakit Boromeus," ucap Asep.

