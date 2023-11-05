Demi Capai Target Kursi, Perindo Malang Datangkan KPU Bekali Caleg Milineal dengan Ilmu Pemilu

MALANG - DPD Partai Perindo Kota Malang optimis torehan lima kursi suara mampu tercapai. Sebab DPD Perindo Kota Malang memberikan beberapa kali pembekalan dan konsultasi kepada para calon legislatif (Caleg) yang diusung Perindo.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang pada Laily Fitriyah Liza Min Nelly menuturkan, bila pendidikan politik dan bimbingan teknik (Bimtek) yang diadakan hari ini menjadi bagian dari pembekalan ke para caleg. Makanya pihaknya mendatangkan langsung Komisioner KPU Kota Malang Izzudin Fuad Fathony, selaku penyelenggara pemilu untuk memberikan ilmu-ilmu seluk beluk Pemilu dan cara perhitungan suaranya.

"Kalau nggak baru nggak juga, beberapa poin tahun lalu ada, tapi beberapa caleg saya ini yang baru, baru bagaimana perhitungan suara itu gimana, takutnya ada yang tidak paham," ucap Nelly, pada Minggu (5/11/2023).

Makanya ia meminta para calegnya yang datang dari kaum milineal dan baru berkontestasi di Pileg untuk menyimak dan bila perlu bertanya ke KPU. Hal ini dianggap penting, demi memberikan pengetahuan ke caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, tentang Pemilu.