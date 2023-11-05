Kerap Muncul di Pemukiman Warga, Buaya Berukuran 3 Meter Berhasil Dievakuasi

BANDARLAMPUNG - Seekor buaya berukuran 3 meter berhasil dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Bandarlampung, Minggu (5/11/2023) dini hari.

Buaya tersebut sebelumnya muncul di perairan Kali Koala di dekat pemukiman warga Kampung Koala Keramat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

Kepala Dinas Damkartan Kota Bandarlampung Anthony Irawan mengatakan, awalnya petugas mendapat laporan dari warga yang melihat buaya muncul.

BACA JUGA: Puncak Arus Libur Nataru 2023 Diprediksi Hampir 1 Juta Orang

"Kami dapat laporan dari warga pada Minggu dini hari, setelah itu petugas langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi buaya tersebut," ujar Anthony Irawan dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Anthony menjelaskan, dalam proses evakuasi tersebut, petugas yang dikerahkan sebanyak 10 personel.

"Kami kerahkan 5 personel yang bertugas ditambah bantuan dari rekan piket TON A sebanyak 5 personel dan satu unit mobil rescue," jelasnya.

Anthony menerangkan, butuh waktu sekitar 1,5 jam bagi petugas hingga akhirnya berhasil mengevakuasi buaya sepanjang 3 meter tersebut.

"Evakuasi dinyatakan selesai pukul 01.30 WIB, dengan menggunakan peralatan helm, senter, tali jerat dan sarung tangan," bebernya.