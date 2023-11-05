Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kerap Muncul di Pemukiman Warga, Buaya Berukuran 3 Meter Berhasil Dievakuasi

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:50 WIB
Kerap Muncul di Pemukiman Warga, Buaya Berukuran 3 Meter Berhasil Dievakuasi
Evakuasi buaya di Lampung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Seekor buaya berukuran 3 meter berhasil dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Bandarlampung, Minggu (5/11/2023) dini hari.

Buaya tersebut sebelumnya muncul di perairan Kali Koala di dekat pemukiman warga Kampung Koala Keramat, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.

Kepala Dinas Damkartan Kota Bandarlampung Anthony Irawan mengatakan, awalnya petugas mendapat laporan dari warga yang melihat buaya muncul.

"Kami dapat laporan dari warga pada Minggu dini hari, setelah itu petugas langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi buaya tersebut," ujar Anthony Irawan dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Anthony menjelaskan, dalam proses evakuasi tersebut, petugas yang dikerahkan sebanyak 10 personel.

"Kami kerahkan 5 personel yang bertugas ditambah bantuan dari rekan piket TON A sebanyak 5 personel dan satu unit mobil rescue," jelasnya.

Anthony menerangkan, butuh waktu sekitar 1,5 jam bagi petugas hingga akhirnya berhasil mengevakuasi buaya sepanjang 3 meter tersebut.

"Evakuasi dinyatakan selesai pukul 01.30 WIB, dengan menggunakan peralatan helm, senter, tali jerat dan sarung tangan," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Damkar Evakuasi Buaya Buaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement