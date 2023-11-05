Eceng Gondok Hambat Pencarian Bocah Asal KBB yang Hanyut di Sungai Citarum

BANDUNG BARAT - Pencarian terhadap Rapi Febriano (13) bocah asal Kampung Pareang Kolot RT 01/04 Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang hanyut di Sungai Citarum masih nihil. Korban belum ditemukan hingga hari ketiga pencarian Tim Sar Gabungan.

"Operasi SAR terus kita lakukan. Hari ketiga ini hasilnya masih nihil," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB Djarot Prasetyo saat dihubungi, Sabtu (4/11/2023).

BACA JUGA:

Sebelumnya, Rapi Febriano (13) dilaporkan hilang pada Kamis (2/11/2023) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu korban bersama teman-temannya bermain di Sungai Citarum dengan menaiki rakit di permukaan air sungai yang dalam dan deras.

Jarot mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi Tim Sar Gabungan dalam proses pencarian terhadap bocah SMP tersebut. Beberapa area sungai Citarum dipenuhi oleh gulma eceng gondok sehingga manuper perahu terhambat.

BACA JUGA: Tumpukan Sampah Sulitkan Pencarian Bocah Hanyut di Sungai Brantas Malang

"Petugas terkendala konsentrasi gulma eceng gondok dan arus sungai," ucap Djarot.

Sebelumnya, tim SAR gabungan telah memanfaatkan teknologi pesawat nir awak atau drone untuk melakukan pencarian terhadap korban tenggelam. Pesawat drone diharapkan bisa melakukan pengamatan visual area sungai Citarum secara luas. Pasalnya, kondisi sungai di wilayah itu cukup lebar dan memiliki aliran cukup deras.

"Kita juga telah memperluas area pencarian dari titik awal korban tenggelam. Kita fokus di bagian hilir karena kondisi sungai mengalir deras kemungkinan korban terbawa," ujat Djarot.