Wayang Golek Jadi Media Perkenalkan Ganjar pada Warga Garut

GARUT - Ribuan warga dari seluruh kampung di Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, memadati lapang sepak bola Legok dalam sebuah pesta rakyat yang digelar Sabtu 4 November 2023, malam. Pagelaran wayang golek Giriharja 3 menjadi pentas yang sangat dinantikan.

Meski pertunjukan wayang baru dimulai sekitar pukul 22.00 WIB, masyarakat mulai tua hingga muda di desa ini telah berkumpul sejak beberapa jam sebelumnya. Sebagian besar dari mereka bahkan tampak menggelar tikar di depan panggung demi bisa menyaksikan aksi wayang yang dimainkan putra dalang legendaris Jawa Barat Asep Sunandar Sunarya, Yogaswara Sunandar Sunarya.

"Banyak yang datang membawa keluarganya ke sini. Ayah, ibu, anak, menantu, hingga cucu semua kumpul bersama buat nonton wayang," kata Somantri (55), seorang warga.

Kepala Desa Sukarame Asep Basir mengatakan, seluruh warganya dari setiap kampung telah diundang untuk menghadiri pesta rakyat tersebut beberapa hari sebelumnya. Selain membuat warga datang berduyun-duyun untuk menonton, besarnya animo masyarakat juga telah membangkitkan semangat mereka yang berprofesi sebagai pedagang kecil.

"Kegiatan pagelaran wayang ini telah membangkitkan ekonomi warga. Masyarakat sangat senang karena pertunjukan wayang golek di desa kami terbilang jarang digelar," kata Asep Basir.

Pagelaran wayang golek yang bertema Saba Desa Jaga Lembur itu digelar oleh tim relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Sajajar (Sa-Jabar Jeung Ganjar). Berkolaborasi dengan Japura Ganjar Garut Berjaya, para relawan ini ingin menyosialisasikan cinta budaya pada masyarakat.

"Tujuan dari pagelaran ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta lagi masyarakat terhadap budaya yang telah menurun tergerus oleh budaya asing. Ternyata responsnya sangat baik, masyarakat sangat antusias," ucap Ketua Sajajar Garut Heri Herdiana.