Kapal Selam Rudal Balistik AS Muncul di Timur Tengah, Kirim Pesan Penting ke Musuh-Musuh Regional

GAZA – Dalam pengumuman yang jarang terjadi, militer Amerika Serikat (AS) mengatakan sebuah kapal selam rudal balistik telah tiba di Timur Tengah (Timteng). Ini mengirimkan pesan pencegahan yang jelas ditujukan kepada musuh-musuh regional ketika AS berusaha menghindari konflik regional yang lebih luas.

Komando Pusat AS membuat pengumuman pada Minggu (5/11/2023) melalui sebuah postingan di media sosial (medsos). Termasuk foto yang menunjukkan kapal selam kelas Ohio di Terusan Suez, lewat di bawah Jembatan Al Salam di timur laut Kairo.

Hal ini menjadi penting karena militer jarang mengumumkan pergerakan atau operasi armada kapal selam rudal balistik. Sebaliknya, kapal-kapal bertenaga nuklir tersebut beroperasi dalam kerahasiaan yang hampir sepenuhnya sebagai bagian dari triad nuklir AS, bersama dengan silo rudal balistik antarbenua dan pembom strategis.

Dikutip CNN, pengumuman publik mengenai keberadaan kapal selam di Timur Tengah merupakan pesan jelas pencegahan yang ditujukan kepada Iran dan proksinya di wilayah tersebut. Kapal selam tersebut, yang tidak disebutkan namanya, bergabung dengan sejumlah aset Angkatan Laut AS lainnya yang sudah berada di wilayah tersebut, termasuk dua kelompok penyerang kapal induk dan kelompok siap amfibi.