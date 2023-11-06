Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Di Akhirat, Fasilitas Sopir Metro Mini Lebih Mewah Ketimbang Juru Dakwah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Di Akhirat, Fasilitas Sopir Metro Mini Lebih Mewah Ketimbang Juru Dakwah
Gus Dur (Foto : NU Online)
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah Presiden keempat RI sekaligus yang terkenal humoris. Ia memiliki segudang cerita lucu yang bisa mengocok perut, salah satunya tentang fasilitas sopir metro mini di akhirat lebih mewah ketimbang juru dakwah.

Dilansir dari laman Santri Gus Dur, di pintu akhirat seorang malaikat menanyai seorang sopir metro mini.

“Apa kerjamu selama di dunia?” tanya malaikat itu.

“Saya sopir metro mini, Pak.”

Lalu malaikat itu memberikan kamar yang mewah untuk sopir metro mini tersebut. Bahkan mendapatkan berbagai perabotan terbuat dari emas yang berkilau.

Lalu datang seorang juru dakwah yang juga mantan presiden dengan dituntun ajudannya yang setia. Malaikat lalu bertanya:

“Apa kerja kamu di dunia?” tanya malaikat kepada Gus Dur.

“Saya mantan presiden dan juga juru dakwah Pak.”

Lalu malaikat itu segera memberikan kamar yang kecil dan peralatan dari kayu.

Mendapati itu semua, tentu saja dia protes.

“Pak kenapa kok saya yang mantan presiden sekaligus juru dakwah mendapatkan fasilitas yang lebih rendah dari seorang sopir metro mini?”

Topik Artikel :
Metro Mini humor gus dur Gus Dur
