Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mengaku Sakit Hati, Ayah dan Anak Kompak Bunuh Tetangga dan Buang Jasadnya ke Sungai

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:44 WIB
Mengaku Sakit Hati, Ayah dan Anak Kompak Bunuh Tetangga dan Buang Jasadnya ke Sungai
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

MUAROJAMBI - Pembunuh sadis di Desa Muhajirin, Kabupaten Muarojambi, Jambi terhadap Sahroni (45) pada awal November lalu berhasil diungkap jajaran Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko).

Tenyata, pelaku tidak lain adalah Zainudin (70) dan anaknya Zulfahmi (46) yang masih satu kampung dengan korban.

Dari informasi yang didapat, diduga motif penganiayaan hingga menyebabkan nyawa korban melayang lantaran adanya sakit hati terhadap korban.

"Sekarang kedua pelaku sudah diamankan di Polsek Jaluko," tandas Kapolsek Jaluko, Iptu Ojak Sitanggang, Senin (6/11/2023).

Dia menambahkan, dugaan kuat motif pelaku melakukan aksinya lantaran sakit hati kepada korban.

Kemudian, pelaku berinisiatif mengajak korban Syahroni bertemu di TKP yang telah ditentukan. Tanpa bisa dicegah, terjadilah cekcok mulut diantara mereka.

Tanpa pikir panjang lagi, pelaku memukul korban dengan kayu bulat sepanjang sekitar 1,2 meter. Tak pelak, pukulan keras tersebut membuat korban tersungkur.

Tidak hanya itu, korban yang masih kondisinya bernyawa tersebut ditikam lagi oleh Zainudin dengan senjata tajam yang dibawanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muarojambi jambi pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416//pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394//pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194//pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186//pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071//pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032//pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement