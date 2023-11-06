Mengaku Sakit Hati, Ayah dan Anak Kompak Bunuh Tetangga dan Buang Jasadnya ke Sungai

MUAROJAMBI - Pembunuh sadis di Desa Muhajirin, Kabupaten Muarojambi, Jambi terhadap Sahroni (45) pada awal November lalu berhasil diungkap jajaran Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko).

Tenyata, pelaku tidak lain adalah Zainudin (70) dan anaknya Zulfahmi (46) yang masih satu kampung dengan korban.

Dari informasi yang didapat, diduga motif penganiayaan hingga menyebabkan nyawa korban melayang lantaran adanya sakit hati terhadap korban.

"Sekarang kedua pelaku sudah diamankan di Polsek Jaluko," tandas Kapolsek Jaluko, Iptu Ojak Sitanggang, Senin (6/11/2023).

Dia menambahkan, dugaan kuat motif pelaku melakukan aksinya lantaran sakit hati kepada korban.

Kemudian, pelaku berinisiatif mengajak korban Syahroni bertemu di TKP yang telah ditentukan. Tanpa bisa dicegah, terjadilah cekcok mulut diantara mereka.

Tanpa pikir panjang lagi, pelaku memukul korban dengan kayu bulat sepanjang sekitar 1,2 meter. Tak pelak, pukulan keras tersebut membuat korban tersungkur.

Tidak hanya itu, korban yang masih kondisinya bernyawa tersebut ditikam lagi oleh Zainudin dengan senjata tajam yang dibawanya.