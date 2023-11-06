Menengok Wanita Cantik di Jombang Hidup dengan Banyak Ular Piton di Rumahnya

Wanita cantik hidup dengan ular piton (Foto: MNC Media)

JOMBANG - Lazimnya wanita memelihara kucing atau anjing, namun di Jombang, Jawa Timur, seorang ibu muda justru memelihara ular-ular yang sangat besar.

Setiap harinya wanita cantik ini membawa ular jenis Piton yang sangat besar itu untuk menemani aktifitasnya saat bekerja atau santai di rumah.

Sepintas, Rika Purnomo tampak seperti ibu rumah tangga biasa tapi coba lihatlah apa yang dibawanya. Hewan melata yang dikenal Sanca Kembang itu bergelantungan di tubuh wanita cantik itu.

Rika mengaku memiliki 9 ekor ular yang sangat besar di rumahnya. Seluruhnya ia simpan di dalam lemari kayu layaknya barang berharga pada umumnya.

Adapun panjang ularnya bervariasi, mulai dari 1,5 hingga 5 meter. Selain untuk menemaninya saat beraktifitas, Rika juga rajin memandikan ular-ular raksasa kesayangannya tersebut.

Pada awalnya, Rika sempat ditentang oleh keluarganya memelihara hewan yang diklasifikasikan sebagai familia Pythonidae itu.

Namun, Rika mengaku tertarik memelihara ular karena senang. Padahal ia mengaku sering digigit oleh ular-ular tersebut. Bahkan dirinya juga pernah nyaris tewas akibat lehernya dililit oleh seekor ular yang hendak dibelinya.