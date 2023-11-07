Sebulan Perang Hamas-Israel, Kelompok Palestina Masih Pertahankan Kontrol Jalur Gaza

TEL AVIV - Seorang analis militer Israel mengatakan kemarin bahwa meskipun serangan sengit Israel terhadap Jalur Gaza yang terkepung, yang belum berhenti selama sebulan, kepemimpinan Hamas terus mempertahankan kendali atas Jalur Gaza.

Analis militer di surat kabar Haaretz Israel, Amos Harel, mengatakan tentara Israel menggunakan “taktik pemotongan”, di mana pasukan bergerak maju secara perlahan dan metodis, disertai dengan sejumlah besar kekuatan persenjataan, termasuk dari udara.

Namun, bertentangan dengan pernyataan tentara Israel, Harel mengatakan salah satu kelemahan yang ada adalah ketidakmampuan tentara Israel membunuh banyak pejuang Brigade Al-Qassam dalam pertempuran darat. Dia menjelaskan bahwa perwira tentara Israel percaya bahwa laporan pembunuhan ratusan pejuang Hamas menjadi “tidak cukup dikonfirmasi”.

“Kesulitannya terletak, antara lain, dalam mendefinisikan misi tersebut, karena pemerintah dan tentara Israel menggambarkan misi tersebut sebagai penghancuran kekuasaan Hamas dan merampas kemampuan militernya, namun, ini adalah tujuan yang jalannya sama sekali tidak jelas… Komandan (tentara Israel) dan pasukan cadangan yang berpartisipasi dalam operasi sebelumnya di Gaza mengatakan tidak ada perbandingan antara tingkat keparahan kehancuran kali ini dan apa yang mereka saksikan dalam pertempuran sebelumnya,” tambah Harel sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

Harel mengatakan di Beit Hanoun di Jalur Gaza timur laut, tempat pasukan cadangan Israel beroperasi, seluruh lingkungan telah diratakan seluruhnya selama pertempuran, dan mencatat bahwa tentara Israel benar-benar berada dalam keadaan perang, dan tidak hanya melakukan serangan terbatas. operasi.

Menurut Harel, perlawanan Palestina bergantung pada jaringan terowongan pertahanannya, dimana mereka mengirimkan pejuangnya melalui celah untuk meluncurkan rudal anti-tank, dan menyebarkan alat peledak di dekat kendaraan lapis baja tentara Israel.