HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara-Negara Afrika yang Mendukung Israel

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:19 WIB
Negara-Negara Afrika yang Mendukung Israel
Presiden Kenya William Ruto. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Meningkatnya permusuhan antara Israel dan Palestina menyusul serangan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok militan Palestina, Hamas, hal ini telah menimbulkan berbagai reaksi negara-negara di Afrika.

Para pemimpin negara tersebut mencoba untuk tetap berada di antara prinsip-prinsip yang dimiliki, kebijaksanaan diplomatik dan empati atas pembantaian yang terjadi di wilayah tersebut.

Terdapat dua negara yang menyatakan beberapa pernyataan paling keras dalam mendukung Israel, berikut merupakan kedua negara tersebut, dilansir dari Semafor.

1. Kenya

