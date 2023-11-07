Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Surat dari Perang Abad 18 Akhirnya Dibuka 250 Tahun Kemudian, Isinya Bikin Haru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:44 WIB
Surat dari Perang Abad 18 Akhirnya Dibuka 250 Tahun Kemudian, Isinya Bikin Haru
Foto: The National Archive.
A
A
A

LONDON - Surat-surat yang disita oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris sebelum sampai ke pelaut Prancis selama Perang Tujuh Tahun telah dibuka untuk pertama kalinya.

Ditulis pada tahun 1757-1758, kitab-kitab tersebut dikirim oleh orang-orang terkasih untuk awak di kapal perang Prancis, namun tidak pernah sampai kepada mereka. Prof Renaud Morieux, yang menemukan surat-surat itu, mengatakan surat-surat itu berisi tentang "pengalaman universal manusia".

Perang Tujuh Tahun adalah pertempuran antara Inggris dan Prancis untuk menguasai Amerika Utara dan India.

Hal ini berakhir dengan Perjanjian Paris, yang memberikan keuntungan besar bagi Inggris.

Prof Morieux, seorang akademisi Universitas Cambridge, menemukan koleksi 104 surat dari Arsip Nasional di Kew, dan mengatakan bahwa “sangat menyedihkan betapa dekatnya surat-surat itu” untuk mencapai penerima yang dituju di atas kapal Galatee.

Administrasi pos Perancis membawa mereka ke beberapa pelabuhan di Prancis untuk upaya pengiriman, tetapi tidak berhasil.

Galatee ditangkap oleh Inggris dalam perjalanan dari Bordeaux ke Quebec pada 1758.

Setelah mengetahui kapal itu berada di tangan Inggris, pihak berwenang Prancis meneruskan surat-surat tersebut ke Inggris, di mana surat-surat tersebut diserahkan kepada angkatan laut dan disimpan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
