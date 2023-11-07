Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Hadiri Pemeriksaan Terkait SYL, Kemana Firli Bahuri?

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:41 WIB
Tak Hadiri Pemeriksaan Terkait SYL, Kemana Firli Bahuri?
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya perihal kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sedianya, Polda Metro Jaya memanggil Firli hari ini, Selasa (7/11/2023).

Alasan yang digunakan Firli untuk tidak menghadiri panggilan tersebut karena ada kegiatan lembaga antirasuah berupa Road Show Bus KPK dan Harkodia di Aceh.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan rangkaian kegiatan tersebut dimulai pada Kamis 9 November 2023. Menurut Ali, Firli bertolak ke Aceh hari ini untuk sekaligus meninjau persiapan acara.

"Hari ini perjalanan dan pengecekan kesiapan acara," kata Ali kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Untuk kegiatan besok, Rabu 8 November 2023 Firli terjadwal kegiatan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda setempat.

"Besok (8/11) RDP (rapat dengar pendapat) Kejati dan Polda, lalu (9/11) ceremony pembukaan road show, agenda sampai tanggal 11," sambung Ali.

Ketua KPK KPK Firli Bahuri
