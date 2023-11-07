Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

BMKG: Hujan Ringan dan Sedang Berpotensi Terjadi di Sleman dan Kulonprogo

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:33 WIB
BMKG: Hujan Ringan dan Sedang Berpotensi Terjadi di Sleman dan Kulonprogo
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Sleman bagian utara dan Kulonprogo bagian utara akan mengalami hujan ringan hingga sedang hari ini, Selasa (6/11/2023).

Sementara itu, secara umum kondisi cuaca di Daerah IStimewa Yogyakarta (DIY) pagi hari bakal berawan. Malam hari juga akan berawan dan Rabu (7/11/2023) dini hari cerah Berawan.

 BACA JUGA:

Suhu udara berkisar 23 - 33°C dengan kelembapan udara 55% – 95%. Angin bertiup dari tenggara – selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam.

 BACA JUGA:

Adapun, prakiraan gelombang laut dengan tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

(Nanda Aria)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement