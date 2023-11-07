BMKG: Hujan Ringan dan Sedang Berpotensi Terjadi di Sleman dan Kulonprogo

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Sleman bagian utara dan Kulonprogo bagian utara akan mengalami hujan ringan hingga sedang hari ini, Selasa (6/11/2023).

Sementara itu, secara umum kondisi cuaca di Daerah IStimewa Yogyakarta (DIY) pagi hari bakal berawan. Malam hari juga akan berawan dan Rabu (7/11/2023) dini hari cerah Berawan.

Suhu udara berkisar 23 - 33°C dengan kelembapan udara 55% – 95%. Angin bertiup dari tenggara – selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam.

Adapun, prakiraan gelombang laut dengan tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

