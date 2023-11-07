6 Hari Hilang, Remaja Hanyut di Sungai Citarum Ditemukan Meninggal Dunia

Remaja yang hilang sejak 6 hari lalu usai hanyut di Sungai Citarum ditemukan meninggal dunia (Foto : MPI)

BANDUNG - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Rafi Pebriano (12), remaja yang dilaporkan hanyut terseret arus Sungai Citarum, di Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, dalam keadaan meninggal dunia, Selasa (7/11/2023).

Almarhum ditemukan pada pukul 15.30 WIB, setelah hilang selama enam hari, sejak Kamis 2 November 2023.

Menurut keterangan komandan Tim Rescue Besarnas Bandung, Idham menyebut, korban ditemukan sejauh 6,63 Km dari lokasi kejadian.

Selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Rajamandala untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga korban.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dihentikan pada pukul 16.20 WIB, " kata dia.

Seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing masing. Hingga hari ini Unsur SAR terlibat antara lain Basarnas Bandung, Sat Brimob Polda Jabar, Polsek Cipatat, Tagana Kab. Bandung Barat, Pol PP Cipatat, RAPI 07 Cianjur, Pemdes Mandalasari, TRC Teko, BFRAD Cianjur, IEA Cianjur, SMPN 3 Cipatat, Destana Citatah dan BSB IP.

Sejak tadi pagi Tim telah melaksanakan upaya pencarian korban dengan membagi Tim menjadi 3 search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 pencarian menggunakan 1 unit river boat dan 1 unit canoe inflatable sejauh 3,94 KM.