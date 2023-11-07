Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

6 Hari Hilang, Remaja Hanyut di Sungai Citarum Ditemukan Meninggal Dunia

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:07 WIB
6 Hari Hilang, Remaja Hanyut di Sungai Citarum Ditemukan Meninggal Dunia
Remaja yang hilang sejak 6 hari lalu usai hanyut di Sungai Citarum ditemukan meninggal dunia (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Rafi Pebriano (12), remaja yang dilaporkan hanyut terseret arus Sungai Citarum, di Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, dalam keadaan meninggal dunia, Selasa (7/11/2023).

Almarhum ditemukan pada pukul 15.30 WIB, setelah hilang selama enam hari, sejak Kamis 2 November 2023.

Menurut keterangan komandan Tim Rescue Besarnas Bandung, Idham menyebut, korban ditemukan sejauh 6,63 Km dari lokasi kejadian.

Selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Rajamandala untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga korban.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dihentikan pada pukul 16.20 WIB, " kata dia.

Seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing masing. Hingga hari ini Unsur SAR terlibat antara lain Basarnas Bandung, Sat Brimob Polda Jabar, Polsek Cipatat, Tagana Kab. Bandung Barat, Pol PP Cipatat, RAPI 07 Cianjur, Pemdes Mandalasari, TRC Teko, BFRAD Cianjur, IEA Cianjur, SMPN 3 Cipatat, Destana Citatah dan BSB IP.

Sejak tadi pagi Tim telah melaksanakan upaya pencarian korban dengan membagi Tim menjadi 3 search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 pencarian menggunakan 1 unit river boat dan 1 unit canoe inflatable sejauh 3,94 KM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement