Perjuangan Petugas Padamkan Kebakaran di Gunung Kawi Malang, Harus Berjalan 7 Jam ke Titik Api

MALANG - Kebakaran Gunung Kawi dikabarkan terus meluas. Bahkan hingga Rabu siang dilaporkan ada empat titik api yang sudah terkonfirmasi dari tim yang sudah naik di atas gunung. Medan yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki ditambah tiupan angin kencang di atas, menjadikan area titik api bertambah.

"Untuk sampai dengan sekarang sudah ada empat titik lokasi kebakaran yang dilaporkan," ucap Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik saat dikonfirmasi Rabu (8/11/2023).

Taufik menambahkan, bila 30 personel tambahan kembali dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman. Para personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Perhutani, LMDH, dan relawan berangkat dari Pos Tinjau Lapangan, Precet, Desa Sumbersuko, Wagir, Kabupaten Malang.

Dimana dari laporan yang diterima kebakaran memang terjadi di Gunung Kawi Batu Tulis Petak 193 Wilayah Babadan, Kecamatan Ngajum, RPH Wagir. Sedangkan Gunung Kawi sisi batu tulis lereng sebelah barat masuk wilayah Blitar.