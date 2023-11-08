Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perjuangan Petugas Padamkan Kebakaran di Gunung Kawi Malang, Harus Berjalan 7 Jam ke Titik Api

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:11 WIB
Perjuangan Petugas Padamkan Kebakaran di Gunung Kawi Malang, Harus Berjalan 7 Jam ke Titik Api
Petugas pemadam di Gunung Kawi (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Kebakaran Gunung Kawi dikabarkan terus meluas. Bahkan hingga Rabu siang dilaporkan ada empat titik api yang sudah terkonfirmasi dari tim yang sudah naik di atas gunung. Medan yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki ditambah tiupan angin kencang di atas, menjadikan area titik api bertambah.

"Untuk sampai dengan sekarang sudah ada empat titik lokasi kebakaran yang dilaporkan," ucap Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik saat dikonfirmasi Rabu (8/11/2023).

Taufik menambahkan, bila 30 personel tambahan kembali dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman. Para personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Perhutani, LMDH, dan relawan berangkat dari Pos Tinjau Lapangan, Precet, Desa Sumbersuko, Wagir, Kabupaten Malang.

Dimana dari laporan yang diterima kebakaran memang terjadi di Gunung Kawi Batu Tulis Petak 193 Wilayah Babadan, Kecamatan Ngajum, RPH Wagir. Sedangkan Gunung Kawi sisi batu tulis lereng sebelah barat masuk wilayah Blitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement