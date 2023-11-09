Kenakan Syal Palestina saat Rakor Caleg Perindo di OKU, Ike Suharjo: Bentuk Kecintaan dan Dukungan

BATURAJA - Ada yang menarik saat rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Para pengurus Perindo daerah/pusat dan provinsi kompak mengunakan atribut Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

Para caleg dan pengurus Partai Perindo Ogan Komering Ulu serta DPD Perindo Provinsi dan pengurus pusat kompak memakai atribut Palestina, pengunaan itu sengaja dilakukan sebagai bentuk kepedulian partai nomor urut 16 pada Pemilu 2024 mendatang terhadap bangsa Palestina.

Rapat konsolidasi itu juga diisi dengan doa bersama bagi rakyat Palestina.

Kegiatan rapat itu sendiri terlihat santai namun penuh semnagat dan optimis dari para caleg.

Ike Juiles Tiati Caleg DPR RI Dapil Sumsel II jubir DPP Partai Perindo Jubir TPN atau biasa dipanggil Ike Suharjo, menyebutkan, ini sengaja dilakukan kader partai Perindo sebgai bentuk keprihatinan yang dialami rakyat Palestina.

"Baru baru ini bapak Ketua Umum bapak Hary Tanoesoedibjo memberikan donasi untuk Palestina. Nah dalam setiap kegiatan Perindo bentuk kecintaan dan dukungan terhadap rakyat Palestina hari ini memakai syal Palestina," jelasnya.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh pengurus DPD Perindo OKU itu, para caleg berharap ada koordinasi yang baik antara para celeg dan dengan adanya rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu menghasilkan kesepakatan bersama untuk saling membahu mendulang dan membesar Partai Perindo.

(Khafid Mardiyansyah)