Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Negara Paling Kotor di Dunia

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:04 WIB
10 Negara Paling Kotor di Dunia
Polusi udara yang parah di India membuat sekolah ditutup dan anak-anak tak bisa bermain di luar (Foto: HT Photo)
A
A
A

JAKARTAPolusi merupakan salah satu dampak negatif dari pertumbuhan industri, teknologi, dan populasi yang begitu capat saat ini. Dampak yang dihasilkan dari polusi sangat luas dan berjangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan.

Polusi ada dalam berbagai macam bentuk, di antaranya polusi udara, air, tanah, bahkan cahaya. Salah satu polusi yang paling merugikan bagi manusia dan lingkungan adalah polusi udara. Hal ini dikarenakan polusi yang berancun menjadi faktor utama terciptanya penyakit dalam secara global.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara bertanggung jawab atas tujuh juta kematian dini setiap tahunnya. Sekitar 91-99% populasi dunia tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk yang sudah melebihi angka batas dari WHO.

Adapun 10 negara di bawah ini yang paling banyak menyumbang polusi di dunia dan menjadi negara dengan udara terkotor, berdasarkan data terbaru IQ Air tahun 2022.

1. Chad

Chad adalah negara paling tercemar di benua Afrika, bahkan di dunia. Pasalnya bukan hanya polusi udara, tetapi praktik pengelolaan sampah yang tidak diatur menjadi sumber emisi yang mengganggu kesehatan.

Data terbaru menunjukkan konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 di negara ini adalah 89,7 µg/m3, melebihi batas maksimum WHO yaitu 10 µg/m3. Indeks skor kualitas udaranya mencapai 169, menjadikan Chad berada di urutan pertama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/1/3149604/indonesia-LmMK_large.jpg
5 Negara Paling Aman di Dunia jika Terjadi Perang Dunia 3, Ada Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020227/6-negara-yang-bukan-anggota-imf-ljR7R2MAKu.jpg
6 Negara yang Bukan Anggota IMF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020220/10-negara-yang-lebih-miskin-daripada-indonesia-tXygpnNMWb.jpg
10 Negara yang Lebih Miskin Daripada Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/18/2991978/5-negara-dengan-jajahan-terbanyak-MZi63NBzvB.jpg
5 Negara dengan Jajahan Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/18/2988488/5-negara-dengan-janda-terbanyak-di-dunia-YFa4FA91w1.jpg
5 Negara dengan Janda Terbanyak di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974572/5-negara-yang-merayakan-nisfu-syaban-cgh2h0Ykdd.jpg
5 Negara yang Merayakan Nisfu Syaban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement