10 Negara Paling Kotor di Dunia

Polusi udara yang parah di India membuat sekolah ditutup dan anak-anak tak bisa bermain di luar (Foto: HT Photo)

JAKARTA – Polusi merupakan salah satu dampak negatif dari pertumbuhan industri, teknologi, dan populasi yang begitu capat saat ini. Dampak yang dihasilkan dari polusi sangat luas dan berjangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan.

Polusi ada dalam berbagai macam bentuk, di antaranya polusi udara, air, tanah, bahkan cahaya. Salah satu polusi yang paling merugikan bagi manusia dan lingkungan adalah polusi udara. Hal ini dikarenakan polusi yang berancun menjadi faktor utama terciptanya penyakit dalam secara global.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara bertanggung jawab atas tujuh juta kematian dini setiap tahunnya. Sekitar 91-99% populasi dunia tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk yang sudah melebihi angka batas dari WHO.

Adapun 10 negara di bawah ini yang paling banyak menyumbang polusi di dunia dan menjadi negara dengan udara terkotor, berdasarkan data terbaru IQ Air tahun 2022.

1. Chad

Chad adalah negara paling tercemar di benua Afrika, bahkan di dunia. Pasalnya bukan hanya polusi udara, tetapi praktik pengelolaan sampah yang tidak diatur menjadi sumber emisi yang mengganggu kesehatan.

Data terbaru menunjukkan konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 di negara ini adalah 89,7 µg/m3, melebihi batas maksimum WHO yaitu 10 µg/m3. Indeks skor kualitas udaranya mencapai 169, menjadikan Chad berada di urutan pertama.