INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

16 Tersangka Mafia Kriminal Gambino Ditangkap di AS dan Italia, Didakwa Pemerasan hingga Konspirasi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:32 WIB
A
A
A

NEW YORKJaksa Amerika Serikat (AS) pada Selasa (7/11/2023) mengatakan enam belas tersangka pemimpin dan rekan keluarga mafia kriminal Gambino telah ditangkap di AS dan Italia.

Tuduhan terhadap mereka termasuk pemerasan, pembalasan saksi, konspirasi dan penipuan.

Sepuluh orang ditangkap di wilayah New York dan enam orang ditangkap oleh otoritas Italia di Palermo di Sisilia.

Menurut Departemen Kehakiman AS, tersangka lainnya masih buron. Para tersangka yang berbasis di AS dijadwalkan hadir di pengadilan di New York pada Rabu (8/11/2023).

Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan pola intimidasi dan penyerangan dengan kekerasan yang dimaksudkan untuk menggelapkan dana dan menipu serikat pekerja dan rencana tunjangan karyawan.

Sindikat ini menargetkan perusahaan pembongkaran dan industri pengangkutan, yang juga dikenal sebagai pengelolaan limbah atau pengumpulan sampah.

Menurut dakwaan, anggota kelompok tersebut mengancam pengusaha dan menuntut pembayaran perlindungan. Mereka menghindari peraturan serikat pekerja dan mencurangi tawaran untuk kontrak pembongkaran yang menguntungkan.

Para terdakwa juga didakwa melakukan ancaman terhadap saksi, pencucian uang dan pelanggaran senjata api.

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
