Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Istri Banting Tulang di Jakarta, Suami Biadab Perkosa Anak Kandung di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:37 WIB
Istri Banting Tulang di Jakarta, Suami Biadab Perkosa Anak Kandung di Lampung
Ayah kandung perkosa anak saat istri bekerja di Jakarta/Foto: Polisi
A
A
A

 

TULANG BAWANG - Polisi kembali mengamankan seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Plt. Kasat Reskrim, Ipda Sobrun membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku berinisial EW (37) warga Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tersebut.

 BACA JUGA:

"Pelaku ini ditangkap saat sedang berada di Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, pada Selasa 7 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB," ujar Ipda Sobrun, Kamis (9/11/2023).

Sobrun mengatakan, berdasarkan keterangan dari ibu kandung korban berinisial A (34), aksi bejat itu dilakukan pelaku secara berulang sejak (17/4/2023) sampai dengan Minggu (1/10/2023).

Saat terjadinya tindak pidana asusila, kata Sobrun, korban hanya tinggal bersama dengan adiknya yang berumur 9 tahun dan pelaku di rumah mereka. Sementara ibu kandungnya tidak ada di rumah karena bekerja di Jakarta.

 BACA JUGA:

"Pelaku langsung masuk ke dalam kamar saat korban sedang tertidur lelap dan melakukan perbuatan asusila, setiap usai melakukan aksi biadabnya pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa pilu tersebut karena akan dipukul dengan menggunakan kayu," ungkapnya.

Sobrun melanjutkan, korban baru menceritakan kejadian pilu yang dialaminya setelah sang ibu pulang dari Jakarta.

Mendengar cerita tersebut, ibu kandung korban langsung membuat laporan resmi ke Mapolres Tulang Bawang, Senin (6/11/2023) siang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement