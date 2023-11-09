Istri Banting Tulang di Jakarta, Suami Biadab Perkosa Anak Kandung di Lampung

Ayah kandung perkosa anak saat istri bekerja di Jakarta/Foto: Polisi

TULANG BAWANG - Polisi kembali mengamankan seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Plt. Kasat Reskrim, Ipda Sobrun membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku berinisial EW (37) warga Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tersebut.

"Pelaku ini ditangkap saat sedang berada di Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, pada Selasa 7 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB," ujar Ipda Sobrun, Kamis (9/11/2023).

Sobrun mengatakan, berdasarkan keterangan dari ibu kandung korban berinisial A (34), aksi bejat itu dilakukan pelaku secara berulang sejak (17/4/2023) sampai dengan Minggu (1/10/2023).

Saat terjadinya tindak pidana asusila, kata Sobrun, korban hanya tinggal bersama dengan adiknya yang berumur 9 tahun dan pelaku di rumah mereka. Sementara ibu kandungnya tidak ada di rumah karena bekerja di Jakarta.

"Pelaku langsung masuk ke dalam kamar saat korban sedang tertidur lelap dan melakukan perbuatan asusila, setiap usai melakukan aksi biadabnya pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa pilu tersebut karena akan dipukul dengan menggunakan kayu," ungkapnya.

Sobrun melanjutkan, korban baru menceritakan kejadian pilu yang dialaminya setelah sang ibu pulang dari Jakarta.

Mendengar cerita tersebut, ibu kandung korban langsung membuat laporan resmi ke Mapolres Tulang Bawang, Senin (6/11/2023) siang.