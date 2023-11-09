Komplotan Pembobol Minimarket Ditangkap di Tol Pekanbaru-Dumai

PEKANBARU - Polresta Pekanbaru berhasil menangkap komplotan pelaku pembobol minimarket. Diketahui bahwa para pelaku adalah komplotan pencuri dengan sasaran toko ritel.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka. Pelaku adalah Supriyadi (39), Boy (24) dam Depi Saputra (24). Sementara dua orang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Dua DPO yakni MDM dan Dar masih dalam pencaharian anggota," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, Kamis (9/11/2023).

Dijelaskannya, bahwa para pelaku diketahui melakukan aksi pembobolan Alfamart 168 di Kelurahan Delima , Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru dan di Indomart Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

"Untuk di Alfamart terjadi 3 Agustus 2023. Saat itu pegawai yang akan membuka toko kaget melihat kondisi toko sudah renggang pada bagian pintu. Pelapor pun masuk ke dalam dan mengecek isi toko dan ada beberapa barang yang hilang seperti, susu kaleng, susu kotak, cokelat, rokok dan personal care. Kerugian lebih dari Rp21 juta," tukasnya.