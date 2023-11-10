Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling Dermawan Sedunia

LONDON – Indonesia kembali menempati peringkat pertama negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2023 yang dirilis Charities Aid Foundation (CAF). Ini adalah tahun keenam berurut-turut Indonesia berada di posisi tersebut.

World Giving Index 2023 menyebutkan bahwa 4,2 miliar orang di seluruh dunia membantu seseorang yang tidak mereka kenal, menyumbangkan waktu atau menyumbangkan uang untuk tujuan baik. Indeks ini mencakup data dari survei masyarakat di 142 negara di dunia.

Ukraina berada di peringkat kedua negara paling dermawan, meningkat pesat dari skor tahun lalu, dimana negara ini menduduki peringkat 10. Peringkat ketiga ditempati Kenya, sementara di posisi keempat adalah salah satu negara termiskin di dunia, Liberia.

Hanya tiga dari 10 negara teratas yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia (Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada).

CAF World Giving Index adalah salah satu survei amal terbesar yang pernah dilakukan, dengan mewawancarai jutaan orang di seluruh dunia sejak 2009. Indeks tahun ini mencakup data dari 142 negara di mana masyarakatnya ditanyai tiga pertanyaan: apakah mereka membantu orang asing, diberi uang atau menjadi sukarelawan untuk tujuan baik selama sebulan terakhir.