HOME NEWS INTERNATIONAL

Politikus Spanyol Ditembak di Wajah di Madrid, Pelaku Masih Buron

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:05 WIB
Politikus Spanyol Ditembak di Wajah di Madrid, Pelaku Masih Buron
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MADRID - Mantan ketua Partai Rakyat kanan-tengah Spanyol di wilayah Catalonia ditembak di wajahnya di ibu kota Spanyol, Madrid, pada Kamis, (10/11/2023) kata polisi.

Alejo Vidal-Quadras ditembak di daerah kaya Salamanca di pusat kota Madrid sekiRA pukul 13.30. dan dibawa ke rumah sakit. Otoritas rumah sakit mengatakan nyawanya tidak dalam bahaya.

Polisi sedang memburu seorang pria bersenjata dan seorang kaki tangannya yang berhenti di dekat Vidal-Quadras dengan sepeda motor Yamaha hitam, menembaknya, lalu pergi.

Petugas penyelamat mengatakan peluru menembus rahang Vidal-Quadras.

Sebuah sepeda motor dibakar yang diyakini polisi digunakan dalam serangan itu kemudian ditemukan. Tidak ada penangkapan yang dilakukan. Polisi mengatakan kepada Reuters bahwa belum diketahui motif serangan tersebut.

Vidal-Quadras, (78), adalah mantan ketua Partai Rakyat (PP) sayap kanan-tengah di Catalonia dan pendiri partai sayap kanan Vox di Spanyol. Ia juga menjabat sebagai wakil presiden Parlemen Eropa antara 2009 dan 2014.

Politisi Spanyol termasuk pemimpin PP Alberto Nunez Feijoo dan pemimpin Vox Santiago Abascal mengungkapkan keterkejutan dan kesedihan mereka atas serangan tersebut dan, bersama dengan Penjabat Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, menyerukan penyelidikan menyeluruh dan penangkapan segera.

“Seluruh kasih sayang saya saat ini untuk Alejo Vidal-Quadras dan keluarganya,” tulis Sanchez di media sosial.

