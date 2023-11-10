Menteri Transportasi Afsel dan Pengawalnya Dirampok di Bawah Todongan Senjata

JOHANNESBURG – Menteri Transportasi Afrika Selatan dan pengawalnya dirampok di bawah todongan senjata pada Senin (6/11/2203).

Menurut Layanan Polisi Afrika Selatan (SAPS), Menteri Sindisiwe Chikunga sedang melakukan perjalanan di jalan raya N3 antara Vosloorus dan Heidelberg, selatan Johannesburg, pada Senin (6/11/2023) ketika insiden itu terjadi.

Menteri itu pun menceritakan kejadian tersebut kepada anggota parlemen selama sidang komite parlemen pada Selasa (7/11/2023). Dia mengatakan seluruh pengalaman tersebut sangat traumatis dan menghancurkan.

Chikunga mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 03.30 waktu setempat setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kebocoran ban. Dia berada di dalam mobil sementara pengawalnya mengganti ban. Ketika dia melihat ke luar jendela, dia melihat orang-orang dengan pistol itu.

Dikutip CNN, Chikunga mencoba mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan tetapi mereka sudah langsung membuka pintu mobil dan menodongkan pistol ke kepalanya.

Tiga pria berpakaian bagus dan rapi menyuruhnya keluar dari mobil dan kemudian meminta uang.