HOME NEWS NUSANTARA

Berkat Kinerja yang Cemerlang, bank bjb Raih Penghargaan Best Regional Bank

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:46 WIB
Berkat Kinerja yang Cemerlang, bank bjb Raih Penghargaan Best Regional Bank
bjb raih penghargaan di ajang CNBC Indonesia Awards 2023. (Foto: doc. bjb)
JAKARTA - Berkat kinerja yang cemerlang dan konsisten dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJBR) atau bank bjb meraih penghargaan dalam ajang CNBC Indonesia Award 2023 dalam kategori Best Regional Bank on ESG Implementation. Penghargaan ini diterima Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan.

"Saya mewakili Manajemen bank bjb mengucapkan terima kasih dan merasa bangga dapat menerima penghargaan dari CNBC Indonesia," kata Tedi.

Sebagai informasi, CNBC Indonesia Award 2023 merupakan ajang penghargaan kepada pelaku di berbagai industri yang berhasil mempertahankan kinerjanya di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik di tahun 2023.

Ketidakpastian masih membayang-bayangi perekonomian global pada tahun ini. Dampak kebijakan moneter, inflasi yang masih tinggi, normalisasi harga komoditas, serta melambatnya perekonomian dunia menjadi faktor yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kembali normalnya aktivitas masyarakat diharapkan menjadi angin segar dan menciptakan optimisme bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Optimisme di tengah ketidakpastian tersebut dipilih oleh CNBC Indonesia menjadi tema besar CNBC Award 2023 mengusung tema 'Maintaining Optimism Amid Uncertainty'. Acara CNBC Indonesia Award 2023 menghadirkan para juara ekonomi dan bisnis yang mampu mengukir kisah sukses di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik, salah satu perusahaan yang berhasil adalah bank bjb.

Widi, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa bank bjb dapat mempertahankan kinerja yang baik di tengah tantangan ekonomi. "bank bjb berkomitmen untuk selalu berkontribusi dalam percepatan pembangunan perekonomian, juga tentu saja turut mengakselerasi ekonomi daerah," ujar Widi.

Dalam kajian Tim Riset CNBC Indonesia, bank bjb menjadi BPD yang menunjukkan kinerja paling solid, berkat kemampuan pengelolaan aset dan juga kemampuan untuk meraih laba yang selanjutnya diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor-sektor produktif.

