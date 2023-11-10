Bakal Diguyur Hujan, Suhu di Kulonprogo dan Sleman Lebih Dingin

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memprediksi hujan ringan berpotensi terjadi di Kulon Progo bagian Utara dan Sleman bagian Barat pada Jumat (10/11/2023) ini. Suhu udara pun tak sepanas sebelumnya.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari memang ada potensi hujan ringan. Siang – sore hari bakal berawan dan malam hari akan berawan. Dini hari nanti akan cerah berawan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C dengan kelembapan udara 65 – 95 %. Angin bertiup dari tenggara – selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

(Arief Setyadi )