HOME NEWS YOGYA

Makan Snack Pengajian, Puluhan Warga di Bantul Keracunan

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:53 WIB
Makan Snack Pengajian, Puluhan Warga di Bantul Keracunan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BANTUL - Puluhan warga di Dusun Pringgading, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengalami gejala mual, perut kembung, diare dan pusing usai mengkonsumsi snack dalam sebuah acara pengajian. Diduga, warga tersebut keracunan makanan.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I NengaH Jeffry Prana Widnaya menerangkan, pihaknya menerima laporan dugaan keracunan tersebut pada Jumat (10/11/2023) siang. Adapun jumlah warga yang diduga mengalami keracunan mencapai 34 orang.

“Hari ini, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, Puskesmas Pajangan dan Polsek Pajangan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat yang diduga mengalami keracunan makanan,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Jeffry mengungkapkan, kronologi kejadian tersebut berawal pada Selasa (07/11/2023). Dimana ada salah seorang warga setempat yang mengadakan kegiatan pengajian rutin. Total ada 40 jamaah yang hadir dalam acara tersebut.

“Dalam kegiatan tersebut jamaah disuguhi minum teh, snack dan tahu guling. Dalam pengajian tersebut, tahu guling yang masih ada dibagikan ke warga masyarakat sekitar. Tahu guling tersebut dimasak oleh keluarga Bapak Slamet dengan bahan-bahan dan bumbu yang dibeli di pasar,” ungkapnya.

Selang beberapa hari, warga dan jamaah yang mengkonsumsi makanan tersebut merasakan perut kembung, mual, diare dan kepala pusing. Jeffry menyebut puluhan warga yang mengalami gejala keracunan telah diberi obat dan melakukan rawat jalan.

Sementara, dua diantaranya harus menjalani perawatan lebih intensif di Klinik Cahaya Husada, Guwosari, Pajangan.

Halaman:
1 2
      
