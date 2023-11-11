Akun Medsos Dua Objek Wisata di Lembang Diretas, Pengelola Lapor Polisi

BANDUNG BARAT - Akun resmi media sosial Instagram milik objek wisata Farmhouse dan The Great Asia Africa (TGAA) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diretas. Akun instagram itu sampai saat ini masih dalam penguasaan hacker.

Peretasan media sosial milik dua objek wisata itu diketahui pada Jumat (10/11/2023).

"Iya akun medsos dua objek wisata kita diretas sejak kemarin," ungkap Public Relation TGAA Lembang, Intania Setiati saat dihubung, Sabtu (11/11/2023).

Akun media sosial itu baru diketahui diretas ketika mengunggah konten tentang give away berupa Iphone pro max, yang bisa ditebus dengan harga murah hanya Rp7.550.000. Setelah itu postingan tersebut dihapus hacker.

"Jadi anehnya di situ, terus kita sadar diretas. Habis itu postingan itu ditakedown sama mereka jadi seolah-olah akun sudah pulih padahal belum," terang Intania.

Pelaku peretasan atau hacker kemudian menyebarkan informasi hoax lain dalam instastory medsos dua objek wisata itu. Di antaranya menuliskan promo paket wisata dengan harga yang amat murah. Konten itu didiga untuk melakukan penipuan.

Sebab pihaknya sama sekali tidak memposting seputar paket promo apalagi give away. "Kemudian di akun itu ditambahkan nomor telepon pelakunya. Jadi nanti korban menghubungi nomor itu, pastinya diminta transfer uang kalau tertarik sama paket wisatanya. Padahal kan aku kita diretas," beber Intania.