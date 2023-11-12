Hujan Deras, Sejumlah Aset di Kantor Balai Kota Solo Rusak

SOLO - Hujan disertai angin kencang yang terjadi di Solo, Sabtu (12/10/2023) sore menyebabkan sejumlah kerusakan di Balai Kota Solo. Sedikitnya, ada 4 hiasan patung berkarakter Pandhawa Lima yang terletak di halaman yang rusak parah.

Kabag Umum Sekda Solo, Sulistiarini, mengungkapkan, patung yang ambruk seluruhnya berada di plasa tengah Taman Balai Kota Solo. Perinciannya yakni patung Werkudara, Puntadewa, Nakula dan Sadewa.

Sementara patung-patung lain yakni tokoh Arjuna dan Punokawan yang terletak di bagian utara dan selatan masih berdiri kokoh.

"Saya kira karena anginnya. Karena patung Arjuna di sisi utara itu aman. Terus Punokawan di bawah pohon asem selatan itu juga aman. Tidak tahu juga, padahal dudukan patung itu juga berat," ujarnya.

Patung-patung yang diketahui telah ada sejak era FX. Hadi Rudyatmo itu lanjut Sulis saat ini telah diamankan di basement Balai Kota Solo. Rencananya, kerusakan hiasan itu akan dilaporkan dalam bentuk nota dinas pada, Senin 12 November 2023 besok.

"Kami belum mengambil langkah, ini kan sudah akhir tahun. Sementara kami amankan dulu di basement Balaikota, yang patah-patah kami kumpulkan nanti hari Senin mau buat nota dinas lengkap terkait kerusakan yang ada di Balai Kota," jelasnya saat dihubungi, Minggu (12/11/2023).