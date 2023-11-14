Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

bank bjb Raih Penghargaan Top 20 Financial Institution 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:56 WIB
bank bjb Raih Penghargaan Top 20 Financial Institution 2023
(Foto: doc bjb)
A
A
A

JAKARTA - bank bjb dinobatkan sebagai bank nasional dengan predikat Sangat Bagus dan berhasil masuk dalam Top 20 Financial Institution 2023 sebagai The Best Performing Bank 2023 kategori Bank dengan Aset Rp100 triliun sampai dengan

 BACA JUGA:

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania. Pada kesempatan tersebut Nia Kania juga terpilih sebagai Best of The Best CFO kategori Bank dengan Aset Rp100 Triliun sampai dengan

Nia Kania mengatakan, penghargaan yang diraih bank bjb berkat kerja keras seluruh insan bank bjb dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Menurutnya, bank bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang andal dan manajemen risiko yang kuat.

"bank bjb berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi," ucap Nia.

Halaman:
1 2 3
      
